Вратарь Шамов подвёл итоги своего сезона в тульском «Арсенале»

Вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов подвёл итоги завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги и рассказал, почему пропустил матчи заключительных туров.



«Сезон получился насыщенным. Осенью впервые за два года получил шанс сыграть в воротах «Арсенала». Считаю, неплохо воспользовался им. Удалось показать себя с хорошей стороны. Дальше, к сожалению, была травма, которую получил буквально за несколько секунд до окончания заключительной тренировки первой части чемпионата. На следующий день был матч с «Локомотивом», но я уже не сыграл. Врачи говорили, что выбыл примерно на полгода. На зимние сборы с командой не ездил, восстанавливался и много работал по индивидуальной программе. Ну а потом после трёх матчей в марте наступила вынужденная пауза в чемпионате. Получается, из-за травмы пропустил встречу с «Локомотивом» и эти три матча. За время карантина удалось полностью восстановиться.



Какие матчи запомнились больше всего? Сложно выделить какой-то один. Прежде всего рад, что помог команде одержать некоторые яркие победы. Например, у нас были хорошие игры с топ-клубами в Москве. Для кого-то может быть удивительным, но очень эмоциональным для меня был недавний матч в Туле с «Тамбовом». Тогда у нас было непростое турнирное положение, мы вырвали победу со счётом 2:1 и на 100 процентов гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Надеюсь, главные матчи и победы впереди. Важно расти, поэтому продолжаю усердно и концентрированно работать над собой. Заключительные матчи чемпионата не играл из-за незначительной травмы. В принципе, вполне мог играть, но решили не рисковать. Сейчас уже полностью готов. Финиш прошлого сезона получился позитивным, мы отлично смотрелись как команда за счёт сплоченности и одержали несколько важных побед. С нетерпением жду начала нового чемпионата», — сказал Шамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В прошедшем чемпионате 26-летний Шамов провёл в составе «Арсенала» 9 матчей. В 3 из них голкиперу удалось сыграть на ноль. При этом все эти матчи туляки выиграли в Москве с одинаковым счётом -1:0 у «Спартака», ЦСКА и «Динамо».

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