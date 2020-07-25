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Жозе Моуринью: я чемпион последних пяти матчей. Можете дать мне медаль

Жозе Моуринью: я чемпион последних пяти матчей. Можете дать мне медаль
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в шутливой форме высказался о своих результатах во главе лондонской команды.

«Если мы говорим о индивидуальных достижениях, то давайте пойдём простым путём – я четвёртый в лиге. Когда я пришёл, команда была на 14-м месте, от «Арсенала» её отделяли три очка, а от Лиги чемпионов – 11. Но это если чемпионат проходит только для меня, а не для «Тоттенхэма». Но реальность такова, что я не важен. Важен «Тоттенхэм». Если хотите говорить о персоналиях, то я четвёртый. Если думаете, что плохо занимать четвёртое место, то это ваше мнение. Если хотите немного посмеяться со мной, то я чемпион последних пяти матчей – мы набрали в них 13 очков. Можете дать мне медаль.

Я стараюсь выкладываться всегда и не беспокоюсь о том, чтобы что-то кому-то доказать. Для меня самый важный матч – это следующий, это же касается и сезона», — приводит слова Моуринью Evening Standard.

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