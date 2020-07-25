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Т. Силва: Мбаппе — незаменимый игрок для «ПСЖ»

Т. Силва: Мбаппе — незаменимый игрок для «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва после финального матча Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0) высказался о повреждении нападающего Килиана Мбаппе.

«Печально, когда против Килиана играют так грубо, но мы рады, что смогли завоевать трофей. Это был очень сложный матч. „ПСЖ“ выглядел не очень уверенно. С одной стороны мне жаль Килиана, а с другой — я рад победе. Надеюсь, Мбаппе восстановится как можно скорее, потому что он незаменимый игрок для нас», — приводит слова Силвы RMC Sport.

Напомним, На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена. Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.

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