Т. Силва: Мбаппе — незаменимый игрок для «ПСЖ»

Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва после финального матча Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0) высказался о повреждении нападающего Килиана Мбаппе.
«Печально, когда против Килиана играют так грубо, но мы рады, что смогли завоевать трофей. Это был очень сложный матч. „ПСЖ“ выглядел не очень уверенно. С одной стороны мне жаль Килиана, а с другой — я рад победе. Надеюсь, Мбаппе восстановится как можно скорее, потому что он незаменимый игрок для нас», — приводит слова Силвы RMC Sport.
Напомним, На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена. Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.
- 25 июля 2020
-
13:25
-
13:17
-
13:11
-
12:58
-
12:37
-
12:23
-
12:11
-
11:57
-
11:46
-
11:34
-
11:32
-
11:18
-
10:46
-
10:34
-
10:31
-
10:27
-
10:12
-
10:00
-
09:59
-
09:48
-
09:30
-
09:20
-
08:42
-
08:00
-
07:40
-
07:22
-
06:49
-
06:29
-
06:03
-
05:43
-
05:25
-
04:49
-
04:38
-
04:22
-
03:57