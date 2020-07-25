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РФС запустил квест в Екатеринбурге

РФС запустил квест в Екатеринбурге
Футбол / Кубок России 0

Пять пар билетов на финал Кубка России «Зенит» — «Химки» спрятано в разных локациях Екатеринбурга.

В аккаунте Российского футбольного союза (РФС) в «Инстаграме» («сториз») появляются подсказки и геолокация места нахождения заветного конверта. Первый нашедший забирает билеты. Напомним, на стадионе действует особый режим посещения. Все гости арены должны использовать индивидуальные средства защиты — маски и перчатки.

Финальный матч Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится сегодня, 25 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 17:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Алексей Матюнин.

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