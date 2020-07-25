Петкун: для «Химок» Кубок России — судьбоносный трофей. Это как «Зениту» выиграть ЛЧ
Лидер группы «Танцы минус» болельщик петербургского «Зенита» Вячеслав Петкун поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Химками».
«Для „Химок“ это не просто важный трофей, а судьбоносный. Это как „Зениту“ выиграть Лигу чемпионов», — передаёт слова Петкуна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Финальный матч Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится сегодня, 25 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты главного арбитра — Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервный судья — Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе. VAR — Михаил Вилков, AVAR — Алексей Стипиди.
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