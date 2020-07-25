Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» готов расстаться с Дугласом Костой за € 50 млн

«Ювентус» готов расстаться с Дугласом Костой за € 50 млн
Футбол / Италия 0

Руководство туринского «Ювентуса» готово отпустить вингера Дугласа Косту в другой клуб. «Старая синьора» хочет выручить с продажи 29-летнего бразильца € 50 млн, сообщает Calciomercato.com.

В услугах Косты заинтересованы «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона». «Ювентус» уже пытался включить своего вингера в несостоявшиеся обмены с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Дуглас на правах аренды перешёл в «Ювентус» из «Баварии» летом 2017 года. Спустя сезон туринский клуб выкупил бразильца у мюнхенцев за € 40 млн.

В нынешней кампании Коста записал в актив 3 мяча и 7 результативных передач в 29 матчах за «старую синьору» во всех турнирах.

Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Капитан «Аталанты»: Роналду выглядит как невероятно красивая кукла. Словно Кен
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020