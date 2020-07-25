«Ювентус» готов расстаться с Дугласом Костой за € 50 млн
Руководство туринского «Ювентуса» готово отпустить вингера Дугласа Косту в другой клуб. «Старая синьора» хочет выручить с продажи 29-летнего бразильца € 50 млн, сообщает Calciomercato.com.
В услугах Косты заинтересованы «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона». «Ювентус» уже пытался включить своего вингера в несостоявшиеся обмены с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Дуглас на правах аренды перешёл в «Ювентус» из «Баварии» летом 2017 года. Спустя сезон туринский клуб выкупил бразильца у мюнхенцев за € 40 млн.
В нынешней кампании Коста записал в актив 3 мяча и 7 результативных передач в 29 матчах за «старую синьору» во всех турнирах.
Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Капитан «Аталанты»: Роналду выглядит как невероятно красивая кукла. Словно Кен
- 25 июля 2020
-
18:09
-
17:51
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:14
-
17:11
-
17:01
-
16:41
-
16:39
-
16:18
-
15:54
-
15:53
-
15:46
-
15:32
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:44
-
14:30
-
14:24
-
14:01
-
14:00
-
13:40
-
13:40
-
13:25
-
13:17
-
13:11
-
12:58
-
12:37
-
12:23
-
12:11
-
11:57
-
11:46
Партнерский контент