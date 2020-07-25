Фанаты «Спартака» прорвались на онлайн-трибуну матча «Зенит» — «Химки»

Болельщикам московского «Спартака» удалось попасть на онлайн-трибуну, установленную на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, где в эти минуты проходит финальный матч Кубка России по футболу «Зенит» — «Химки».

Фанат «Спартака» на матче «Зенит» — «Химки»

На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Химки». К 40-й минуте счёт ничейный — 0:0.

Напомним, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать «Зенит» на 500 тыс. рублей за публичную демонстрацию зрителями оскорбительного баннера про владельца «Спартака» Леонида Федуна. Поклонники сине-бело-голубых вывесили баннер на домашнем матче 1/2 финала Кубка России с красно-белыми (2:1). Клубу из Санкт-Петербургу также условно запретили допуск зрителей на секторы D102 — D110.