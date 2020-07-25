РФС заключил соглашения о развитии футбола с Минспорта и шестью регионами России

Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашения о взаимодействии с Министерством спорта РФ, администрациями и федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
«В каждом из регионов планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности, расширить географию региональных и муниципальных соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов», — сообщает пресс-служба РФС.
По словам президента РФС Александра Дюкова, к 2024 году в каждом из шести регионов планируется создать как минимум один региональный центр подготовки футболистов и один детский футбольный центр.
«Мы хотим, чтобы футбол становился неотъемлемой частью жизни как можно большего числа жителей страны с самых юных лет. Массовость занятий спортом номер один позволит как в целом укреплять здоровье нации, так и открывать новые таланты для профессионального футбола в разных регионах страны», — сказал президент РФС Александр Дюков.
- 25 июля 2020
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