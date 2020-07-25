«Зенитушка», дави!» Николай Валуев поддержал сине-бело-голубых в финале Кубка России

Депутат Государственной думы бывший боксёр Николай Валуев показал, как смотрит финальный матч Кубка России по футболу сезона-2019/2020 «Зенит» — «Химки».

«Зенитушка», дави!» — написал Валуев в поддержку сине-бело-голубых на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Николая Валуева в «Инстаграме».

Матч «Зенит» — «Химки» проходит в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи. К 70-й минуте счёт ничейный — 0:0.

Напомним, в первом тайме на онлайн-трибуну прорвались болельщики московского «Спартака».

В полуфинале Кубка России «Химки» в Екатеринбурге со счётом 3:1 обыграли «Урал», а «Зенит» в Санкт-Петербурге одержал победу над «Спартаком» — 2:1.