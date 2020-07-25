«Барселона» близка к продлению контракта с Марк-Андре тер Штегеном
Руководство каталонской «Барселоны» достигло прогресса в переговорах о продлении сотрудничества с голкипером команды Марк-Андре тер Штегеном. Стороны близки к заключению сделки, сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» обсуждает продление соглашения с тер Штегеном уже несколько месяцев. Напомним, сине-гранатовые отказывались выполнить финансовые требования 28-летнего немца.
Нынешний договор Марк-Андре с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года. Каталонцы рассчитывают продлить сотрудничество с вратарём до конца сезона-2024/2025.
В нынешней кампании тер Штеген помог «Барселоне» в 44 матчах во всех турнирах. Немец пропустил 41 мяч и провёл 17 сухих встреч.
Сообщалось, что в услугах Марк-Андре заинтересован лондонский «Челси».
Тер Штегену может потребоваться операция из-за проблем с коленом
- 25 июля 2020
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