«Барселона» близка к продлению контракта с Марк-Андре тер Штегеном

Руководство каталонской «Барселоны» достигло прогресса в переговорах о продлении сотрудничества с голкипером команды Марк-Андре тер Штегеном. Стороны близки к заключению сделки, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» обсуждает продление соглашения с тер Штегеном уже несколько месяцев. Напомним, сине-гранатовые отказывались выполнить финансовые требования 28-летнего немца.

Нынешний договор Марк-Андре с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года. Каталонцы рассчитывают продлить сотрудничество с вратарём до конца сезона-2024/2025.

В нынешней кампании тер Штеген помог «Барселоне» в 44 матчах во всех турнирах. Немец пропустил 41 мяч и провёл 17 сухих встреч.

Сообщалось, что в услугах Марк-Андре заинтересован лондонский «Челси».