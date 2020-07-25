Федотов — о пенальти «Зенита»: это симуляция. Москалёв свистнул не сразу, ему подсказали

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Химок» в матче финала Кубка России с «Зенитом».
«Игрок „Химок“ ничего не делает, выставляет ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет её. Это симуляция. Москалёв ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.
Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти, назначенный после фола на Малкоме.
- 25 июля 2020
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