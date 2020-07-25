Судья Николаев: по пенальти вопросов не было — очевидный фол. Гапон заехал Малкому по ноге

Арбитр Алексей Николаев прокомментировал момент с назначением пенальти в матче с «Химками» (1:0) в финале Кубка России.



«Если бы все пенальти, который был назначен, были такими очевидными, VAR бы нам не требовался. Психологически финал был непростой, но с точки зрения самого судейства Москалёв очень уверенно провёл матч. Он был не самый сложный с точки зрения судейства. По пенальти вопросов не было даже на футбольном поле. Это очевидный фол. Гапон, грубо говоря, заехал по ноге. Малком защищает мяч корпусом, защитник бьёт по ногам. Это пенальти», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти, назначенный за фол против Малкома.