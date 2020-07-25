Андрей Талалаев согласовал с «Ахматом» контракт на два года

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев согласовал с «Ахматом» двухгодичный контракт. Он возглавит команду после отставки наставника грозненцев Игоря Шалимова.
Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. При 47-летнем специалисте самарская команда набрала девять очков. В итоге «Крылья Советов» финишировали пятнадцатыми в турнирной таблице, уступив «Тамбову» и «Ахмату» по дополнительным показателям.
До «Крыльев Советов» Талалев работал в «Химках», «Пюнике», «Тамбове», «Волге» из Нижнего Новгорода, «Росиче», «Кубани», «Ростове», московском «Спартаке», юниорской и юношеской сборных России, а также молодёжной команде «Торпедо-Металлурга».
- 25 июля 2020
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