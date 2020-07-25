Радимов — о Талалаеве: из «Ахмата» так просто не сбежать. Там знают цену мужских слов

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможном назначении экс-наставника «Крыльев Советов» Андрея Талалаева в «Ахмат».

«Талалаев — в «Ахмате»? «Крылья», вы точно заслужили лучшего отношения! А вот что будет дальше делать Талалаев? Из «Ахмата» так просто не сбежать — там точно знают значение слова «мужчина». И цену мужских слов. Предательство всегда подло и мерзко, а уж в трудную минуту… Удачи «Ахмату», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев согласовал с «Ахматом» двухгодичный контракт. Он возглавит команду после отставки наставника грозненцев Игоря Шалимова.

Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 25 июля, самарцы объявили об отставке специалиста.