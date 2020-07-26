Игроки и тренеры «Зенита» в автобусе спели песню про Сергея Семака

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, снятое в автобусе после победы команды над «Химками» (1:0) в финальном матче Кубка России.

В ролике футболисты и тренеры команды поют песню про Семака.

В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти, назначенный после фола против Малкома.



«Зенит» в четвёртый раз завоевал Кубок России (1998/1999, 2009/2010, 2015/2016). Один раз петербургский клуб побеждал в финале Кубка СССР (1944).