Игроки и тренеры «Зенита» в автобусе спели песню про Сергея Семака
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, снятое в автобусе после победы команды над «Химками» (1:0) в финальном матче Кубка России.
В ролике футболисты и тренеры команды поют песню про Семака.
В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти, назначенный после фола против Малкома.
«Зенит» в четвёртый раз завоевал Кубок России (1998/1999, 2009/2010, 2015/2016). Один раз петербургский клуб побеждал в финале Кубка СССР (1944).
«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России
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