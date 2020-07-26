Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-тренер «Локомотива» Кучук: считают, что я безграмотный тренер. Наверное

Экс-тренер «Локомотива» Кучук: считают, что я безграмотный тренер. Наверное
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук, ранее возглавлявший московский «Локомотив» и «Ростов», прокомментировал критику в свой адрес.

«Я услышал интересные вещи про себя. Ну ладно, считают, что я безграмотный тренер. Наверное. Но я видел столько матчей, когда ты грамотно атакуешь, а потом безграмотно получаешь. И играл я против таких команд, у которых такие игроки, что я бы постеснялся назвать меня безграмотным тренером. Хотя у каждого своё мнение. Если 30-летний пацан считает, что он больше видел, чем я, то… Но есть стиль, есть изменения чуть-чуть – и этого хватает. Рисковать в нашем положении… Слишком много потеряно. Мы двигаемся по чуть-чуть вперёд, мы отыгрываем», — приводит слова Кучука Tribuna.

Кучук: с занимающимся ерундой игроком нужно говорить 2-3 раза. Если продолжит — расстаться
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020