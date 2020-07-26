Экс-тренер «Локомотива» Кучук: считают, что я безграмотный тренер. Наверное

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук, ранее возглавлявший московский «Локомотив» и «Ростов», прокомментировал критику в свой адрес.



«Я услышал интересные вещи про себя. Ну ладно, считают, что я безграмотный тренер. Наверное. Но я видел столько матчей, когда ты грамотно атакуешь, а потом безграмотно получаешь. И играл я против таких команд, у которых такие игроки, что я бы постеснялся назвать меня безграмотным тренером. Хотя у каждого своё мнение. Если 30-летний пацан считает, что он больше видел, чем я, то… Но есть стиль, есть изменения чуть-чуть – и этого хватает. Рисковать в нашем положении… Слишком много потеряно. Мы двигаемся по чуть-чуть вперёд, мы отыгрываем», — приводит слова Кучука Tribuna.

Кучук: с занимающимся ерундой игроком нужно говорить 2-3 раза. Если продолжит — расстаться