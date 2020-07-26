Главным тренером «Крыльев Советов», скорее всего, станет нынешний наставник «Чертаново»

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Крыльев Советов», с большой долей вероятности, станет Игорь Осинькин, работающий в «Чертаново».
Осинькин возглавляет «Чертаново» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 московская команда финишировала третьей в Футбольной национальной лиге, только по дополнительным показателям уступив «Химкам», которые заняли второе место.
Вчера, 26 июля, пост наставника «Крыльев Советов» покинул Андрей Талалаев. 47-летний специалист возглавил самарскую команду за шесть туров до конца кампании-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. Под его руководством «Крылья» набрали девять очков. Новым местом работы Талалаева станет грозненский «Ахмат».
«Крылья Советов» завершили сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующую кампанию самарский клуб проведёт в ФНЛ.
- 26 июля 2020
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