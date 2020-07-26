Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол ударом через себя в матче с «Уотфордом»

Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол ударом через себя в матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (счёт 3:1, идёт 1-й тайм).

Обамеянг отличился на 33-й минуте после передачи Кирана Тирни.

Матч «Арсенал» — «Уотфорд» проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживает матч арбитр Майк Дин, ассистируют ему судьи на линиях Иан Хассин и Даррен Кэнн.

«Арсенал», набрав в 37 турах 53 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (34) — на 18-м месте. «Канониры» потеряли шансы пробиться в еврокубки через чемпионат Англии, но всё ещё могут попасть в Лигу Европы, если в финале Кубка Англии победят «Челси» (1 августа).