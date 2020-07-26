Президент «Сельты» объяснил, почему клубу будет трудно купить Фёдора Смолова

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо в интервью Faro de Vigo рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.



«Если у нас будет возможность приобрести Рафинью и Мурильо, мы обязательно ей воспользуемся. Эти трансферы сильно скажутся на нашем бюджете.

У Смолова и Брадарича есть будущее в испанском футболе, но если мы сможем купить Мурильо и Рафинью, то подписать этих игроков будет очень трудно", — приводит слова Моуринью El Desmarque.

Сообщалось, что нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации источника, в услугах 30-летнего форварда заинтересован «Фенербахче».



В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». За «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года.