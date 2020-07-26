Давид Де Хеа установил рекорд «Манчестер Юнайтед» по числу сухих матчей

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа установил рекорд клуба по количеству сухих матчей в английской Премьер-лиге.
Встреча 38-го тура Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:0) стала для Де Хеа 113-й без пропущенных мячей. По этому показателю он обошёл датчанина Петера Шмейхеля (112).
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 29-летний испанец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 36 мячей и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один год.
«Манчестер Юнайтед» финишировал на 3-м месте в АПЛ и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
- 26 июля 2020
-
21:29
-
21:12
-
21:04
-
20:56
-
20:51
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:52
-
19:40
-
19:31
-
19:29
-
19:22
-
19:20
-
19:13
-
19:05
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:07
-
17:51
-
17:40
-
17:37
-
17:25
-
17:16
-
17:08
-
16:58
-
16:50
-
16:36
-
16:33