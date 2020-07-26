Эдерсон стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес стал обладателем «Золотой перчатки». Бразилец провёл больше всех сухих матчей в нынешнем сезоне в английской Премьер-лиге.
Эдерсон принял участие в 35 матчах чемпионата Англии, в 16 встречах он ушёл с поля без пропущенных мячей. Эдерсон стал первым вратарём «Манчестер Сити» после Джо Харта, который ранее завоевал эту награду. Харт получил «Золотую перчатку» по итогам сезона-2014/2015.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Манчестер Сити».
Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт 26-летнего голкипера с английским клубом действует до лета 2025 года.
«Манчестер Сити» занял 2-е место в АПЛ и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2020/2021.
- 26 июля 2020
-
23:00
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:15
-
22:10
-
22:07
-
22:05
-
21:53
-
21:53
-
21:39
-
21:29
-
21:12
-
21:04
-
20:56
-
20:51
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:52
-
19:40
-
19:31
-
19:29
-
19:22
-
19:20
-
19:13
-
19:05
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:30