Эдерсон стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес стал обладателем «Золотой перчатки». Бразилец провёл больше всех сухих матчей в нынешнем сезоне в английской Премьер-лиге.

Эдерсон принял участие в 35 матчах чемпионата Англии, в 16 встречах он ушёл с поля без пропущенных мячей. Эдерсон стал первым вратарём «Манчестер Сити» после Джо Харта, который ранее завоевал эту награду. Харт получил «Золотую перчатку» по итогам сезона-2014/2015.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Манчестер Сити».

Эдерсон перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из лиссабонской «Бенфики». Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт 26-летнего голкипера с английским клубом действует до лета 2025 года.

«Манчестер Сити» занял 2-е место в АПЛ и завоевал путёвку в Лигу чемпионов сезона-2020/2021.