Андрей Талалаев возглавил «Ахмат»

Новым главным тренером грозненского «Ахмата» назначен Андрей Талалаев, сообщается на официальном сайте клуба.
Талалаев подписал с грозненским клубом контракт на три года. На посту наставника «Ахмата» специалист сменил Игоря Шалимова, с которым клуб не продлил соглашение.
28 июля Талалаев будет представлен команде и проведёт первую тренировку. «Ахмат» начнёт готовиться к новому сезону на сборе в Кисловодске.
Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. При 47-летнем специалисте самарская команда набрала девять очков. В итоге «Крылья Советов» финишировали 15-ми в турнирной таблице, уступив «Тамбову» и «Ахмату» по дополнительным показателям.
До «Крыльев Советов» Талалаев работал в «Химках», «Пюнике», «Тамбове», «Волге» из Нижнего Новгорода, «Росиче», «Кубани», «Ростове», московском «Спартаке», юниорской и юношеской сборных России, а также молодёжной команде «Торпедо-Металлурга».
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