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Денис Глушаков: самое время думать о своём будущем

Денис Глушаков: самое время думать о своём будущем
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвёл итоги сезона, а также поделился мнением о своём будущем.

«Очень сложный сезон для всех — такой ситуации, такой паузы в ходе чемпионата никогда не было и, надеюсь, не будет. Главное, удалось доиграть турнир, и радует, что оставшиеся матчи проходили хотя бы с каким-то количеством болельщиков. Для “Ахмата” глобально всё решилось ещё в прошлом туре. После рестарта мы в целом выглядели неплохо, плотность в таблице была приличная, и где-то, наверное, могли бы претендовать на большее. Но, можно сказать, решили главную задачу — сформировали фундамент с перспективой на следующий сезон. Сегодня с “Краснодаром” отчасти был экспериментальный состав, было также решение VAR с отменённым голом, на короткое время потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола. В любом случае, сезон для нас закончен, все мысли — о будущем.

Моё будущее? Подумаю об этом после чемпионата, так что сейчас самое время. Есть определённые договоренности с клубом, которые также работают в случае интереса и предложений других команд. В ближайшее время будет уже ясность.

Сегодня сыграл только в концовке, и это было запланировано. В начале недели пару дней тренировался по индивидуальной программе — чуть воспалилась приводящая мышца, ничего серьезного», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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