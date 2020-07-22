Денис Глушаков: самое время думать о своём будущем

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвёл итоги сезона, а также поделился мнением о своём будущем.

«Очень сложный сезон для всех — такой ситуации, такой паузы в ходе чемпионата никогда не было и, надеюсь, не будет. Главное, удалось доиграть турнир, и радует, что оставшиеся матчи проходили хотя бы с каким-то количеством болельщиков. Для “Ахмата” глобально всё решилось ещё в прошлом туре. После рестарта мы в целом выглядели неплохо, плотность в таблице была приличная, и где-то, наверное, могли бы претендовать на большее. Но, можно сказать, решили главную задачу — сформировали фундамент с перспективой на следующий сезон. Сегодня с “Краснодаром” отчасти был экспериментальный состав, было также решение VAR с отменённым голом, на короткое время потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола. В любом случае, сезон для нас закончен, все мысли — о будущем.



Моё будущее? Подумаю об этом после чемпионата, так что сейчас самое время. Есть определённые договоренности с клубом, которые также работают в случае интереса и предложений других команд. В ближайшее время будет уже ясность.



Сегодня сыграл только в концовке, и это было запланировано. В начале недели пару дней тренировался по индивидуальной программе — чуть воспалилась приводящая мышца, ничего серьезного», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.