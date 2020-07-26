Иммобиле сравнялся с Левандовским в споре за «Золотую бутсу»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле догнал форварда «Баварии» Роберта Левандовского, который лидировал в борьбе за «Золотую бутсу» сезона-2019/2020.
У обоих нападающих теперь по 34 гола, что составляет 68 баллов в зачёт награды. Чемпионат Германии завершён, поэтому Левандовски уже не сможет забить больше. «Лацио» проведёт ещё два матча в Серии А.
Топ-10 зачёта в борьбе за «Золотую бутсу» выглядит так:
1-2. Роберт Левандовски «Бавария» — 34 гола (68 баллов)
1-2. Чиро Иммобиле «Лацио» — 34 (68)
3. Криштиану Роналду «Ювентус» — 30 (60)
4. Тимо Вернер «РБ Лейпциг» — 28 (56)
5-6. Лионель Месси «Барселона» — 25 (50)
5-6. Эрлинг Холанд «Ред Булл Зальцбург»/«Боруссия» Д — 25 (50)
7-8. Ромелу Лукаку «Интер» — 23 (46)
7-8. Джейми Варди «Лестер Сити» — 23 (46)
9-10. Жан-Пьерр Нсаме «Янг Бойз» — 30 (45)
9-10. Шош-Зальман Вайссман «Вольфсберг» — 30 (45).
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