Тарасов: близкие говорят о преображении многих городов. Есть повод дать тур по России

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов призвал подписчиков путешествовать по России.
«Впервые в жизни в моей карьере такой маленький промежуток между сезонами и такие частые игры. Хотя даже эту неделю дома я тоже поддерживаю себя в форме, ведь новый сезон уже через две недели. Сейчас, я смотрю, все начали осваивать поездки по стране. Интересно, связано ли это с кешбэк-выплатами от государства за такие поездки?
Официально будут давать за туры вплоть до 15 тысяч рублей. Я хоть и много куда летал в России, но это максимум центр города, а то и вовсе дорога аэропорт-гостиница-стадион. Наши близкие говорят, что преобразились многие города и есть повод дать тур по нашей стране.
Очень порадовала Казань! Действительно крутой, красивый, чистый и гостеприимный город. Так что пока лето, а мы работаем и играем для вас, вовсю путешествуйте — всех ждём в Казани на наших играх", — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».
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