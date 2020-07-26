Чиро Иммобиле обновил рекорд по забитым пенальти за сезон в чемпионате Италии

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле обновил рекорд по забитым пенальти за сезон в чемпионате Италии.

В матче 36-го тура Серии А Иммобиле забил два мяча с 11-метровой отметки. Теперь на его счету 14 реализованных пенальти в нынешнем сезоне. Прежнее достижение принадлежало Иммобиле вместе с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду — по 12 забитых пенальти в этом сезоне.

Иммобиле перешёл в «Лацио» летом 2016 года из испанской «Севильи». Сумма трансфера составила € 9,45 млн. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (34 — в основном составе), в которых стал автором 34 забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с «Лацио» действует до лета 2023 года.