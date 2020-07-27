Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером-победителем Серии А

61-летний итальянский специалист Маурицио Сарри, под руководством которого «Ювентус» выиграл чемпионат Италии в этом сезоне, стал старейшим главным тренером, которому покорился данный турнир, сообщает Opta в «Твиттере».

Маурицио оформил свой первый титул итальянской Серии А в возрасте 61 года и 198 дней, что является рекордом турнира. Ранее старейшим победителем являлся Нильс Лидхольм, приводивший к титулу «Рому» в возрасте 60 лет и 219 дней в сезоне-1982/1983. Замыкает тройку старейших серб Вуядин Бошков (60 лет и 10 дней) с «Сампдорией» в сезоне-1990/1991.

Напомним, что Маурицио Сарри возглавил «Ювентус» в июне прошлого года. Ранее он тренировал такие клубы, как «Эмполи», «Наполи» и «Челси», с которым Сарри и выиграл свой первый трофей – Лигу Европы в сезоне-2018/2019.