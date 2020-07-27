Экс-игрок «Шахтёра» отказался войти в тренерский штаб Луческу в киевском «Динамо»

Бывший игрок «Шахтёра» Вячеслав Шевчук сообщил, что отказал экс-тренеру «горняков» Мирче Луческу в просьбе войти в тренерский штаб киевского «Динамо», которое румынский специалист возглавил 23 июля.
«Он хотел разговаривать по поводу меня. Но я ему сразу сказал: «Мистер, не нужно никаких разговоров, я Вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств». Я знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым они работали порядка 20 лет, отказал Луческу в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств. Считаю, что Николини очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены. И знаю, что Ринат Леонидович часто общался с Николини, уважал его мнение. Поэтому вот так», — приводит слова Шевчука FootballUA.
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