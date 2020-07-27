Арбитр ФИФА Семёнов: в связи с тем что Россия великое государство, нам VAR противопоказан

Арбитр ФИФА Михаил Семёнов прокомментировал использование системы VAR в российском футболе.



«Насчёт российского VAR у меня особое мнение. В связи с тем что Россия великое государство, нам VAR противопоказан. У меня такое впечатление, что с появлением VAR наши главные судьи перекрестились и перестали соображать, что они делают на поле. У них сразу мысль: «Если что, меня VAR спасёт. Поэтому я не буду принимать судьбоносные решения». Вы помните моменты, когда судья ставил пенальти, а VAR их отменял? Боюсь, что вы вообще ни одного не назовете. Судья ждут, когда им в ухо скажут: «Слушай, там пенальти. Иди поставь.

Если брать формально, по букве закона, то Ракицкий в финале Кубка России заслужил удаление. Но судья должен думать и об управлении игры. Помните, как Валентин Иванов судил на чемпионате мира?» — приводит слова Семёнова «Спорт день за днём».