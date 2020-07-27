Бартомеу: тер Штеген входит в тройку лучших вратарей в мире

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о немецком вратаре команды Марке-Андре тер Штегене.

«Я считаю, что важнее всего продлить контракт с тер Штегеном. Не только из-за его вратарских качеств, но также из-за его отношения к футболу и жизни. Он является лидером раздевалки и станет опорой для будущего команды. Он всё ещё очень молод по вратарским меркам, но уже находится в элите. В 28 лет тер Штеген входит в тройку лучших вратарей в мире», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах Примеры, пропустил 36 голов, а также отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.