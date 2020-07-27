Бартомеу: тер Штеген входит в тройку лучших вратарей в мире

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о немецком вратаре команды Марке-Андре тер Штегене.
«Я считаю, что важнее всего продлить контракт с тер Штегеном. Не только из-за его вратарских качеств, но также из-за его отношения к футболу и жизни. Он является лидером раздевалки и станет опорой для будущего команды. Он всё ещё очень молод по вратарским меркам, но уже находится в элите. В 28 лет тер Штеген входит в тройку лучших вратарей в мире», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.
Тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 матчах Примеры, пропустил 36 голов, а также отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 27 июля 2020
-
12:34
-
12:32
-
12:27
-
12:14
-
11:56
-
11:51
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
10:04
-
09:50
-
09:45
-
09:25
-
09:02
-
08:51
-
08:30
-
08:02
-
05:41
-
05:34
-
05:24
-
04:47
-
04:30
-
04:12
-
03:22
-
03:12
-
02:53