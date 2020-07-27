Ян Вертонген объявил о своём уходе из «Тоттенхэма»

Бельгийский защитник Ян Вертонген сообщил о своём уходе из лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

Контракт футболиста с клубом завершился, и он получил статус свободного агента. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

«Моё время в клубе подходит к концу. Это печальный день по многим причинам. Я буду скучать по своим друзьям, персоналу, игре на новом удивительном стадионе и, конечно, фанатам», — написал Вертонген на своей странице в «Твиттере».

Вертонген перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2012 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В составе английского клуба 33-летний бельгиец принял участие в 315 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 27 забитых мячей и отдал 12 результативных передач.