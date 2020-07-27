Суд запретил фанату посещать стадион в течение 18 месяцев за снятие маски

Представитель Горячей линии болельщиков Олег Семёнов сообщил, что Кировский районный суд Самары запретил фанату на протяжении 18 месяцев посещать стадион за нарушение масочного режима.

«Судья Мокеев, Кировский суд, Самара, создал прецедент: штраф 10 тыс. рублей, лишение права посещения стадиона на срок 18 месяцев за создание угрозы собственной жизни и безопасности — нахождение без маски/частичное её снятие при отрицательном анализе на COVID-19», — написал Семёнов на своей странице в «Твиттере».

Семёнов также напомнил, что игроки и тренеры Российской Премьер-Лиги неоднократно нарушали правила для предотвращения распространения коронавируса, но при этом никто из них не получил подобного наказания.

«Клубы РПЛ, отдельных футболистов, тренеров команд, которые не соблюдали социальную дистанцию, бросали свои майки, жали руки болельщикам (на «Самара Арене», в том числе) КДК РФС крупно штрафует… Болельщику же за эту «угрозу» — штраф/бан», — добавил Семёнов.