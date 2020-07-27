Деян Ловрен: Санкт-Петербург — один из самых красивых городов в мире

Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга. Футболист побывал в городе во время чемпионата мира – 2018, на котором выступил со сборной Хорватии и дошёл до финала.



«Во время чемпионата мира мы жили неподалёку от Петербурга. К сожалению, я был в городе только проездом, но даже такое знакомство с ним меня впечатлило — один из самых красивых городов мира. В Рощино мне тоже понравилось — там красивые виды и замечательная северная природа. Вообще, чемпионат мира в России получился замечательным — до этого я был в Бразилии в 2014-м и могу сказать, что ваш чемпионат был самым лучшим в истории», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

Деян Ловрен: счастлив и горд, что перешёл в «Зенит»