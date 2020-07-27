Клопп назвал Ловрена легендой «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена в «Зенит».
«Ещё одна легенда «Ливерпуля», которая покидает клуб. Он был очень и очень важным для команды с первого дня моей работы. Помню, как, когда я тренировал «Боруссию», мы играли с «Ливерпулем» во время предсезонки и Деян забил невероятно сильным ударом головой. Именно это воспоминание было в моей голове, когда я пришёл и начал думать о выборе защитников. Он проводил суперматчи и забил один из важнейших голов в нашей истории, когда сделал счёт 4:3 в игре с «Боруссией». Прекрасный момент.
Да, вряд ли ему понравилось, когда я заменил его в первом тайме матча с «Тоттенхэмом», но это часть футбола и развития – и он всегда возвращался. Когда Деян был здоров, он очень часто был в составе. Прекрасный игрок и прекрасный человек», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
- 27 июля 2020
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