«Болельщики там имеют огромное влияние». Сёмин — об уходе Луческу из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин прокомментировал уход Мирчи Луческу с поста наставника украинской команды.
«Это его решение, только он решает, что делать. Но могу сказать, что болельщики там имеют огромное влияние», — приводит слова Сёмина Sport24.
Луческу возглавил «Динамо» четыре дня назад, 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».
Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА. Помимо «Шахтёра» Луческу тренировал сборную Турции, «Зенит», «Интер», «Бешикташ», «Галатасарай» и ряд клубов в Италии и Румынии.
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