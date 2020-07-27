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«Не могу работать во враждебной атмосфере». Луческу подтвердил уход из киевского «Динамо»

«Не могу работать во враждебной атмосфере». Луческу подтвердил уход из киевского «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подтвердил информацию об уходе из клуба, а также объяснил своё решение.

«Я считаю невозможным работать во враждебной атмосфере, без поддержки болельщиков, в которых клуб так нуждается в такие моменты. Я хотел вернуться к соперничеству, которое было у нас несколько лет назад. Я хотел, чтобы болельщики на трибунах приходили в восторг. Украина этого заслуживает. Но я не могу принять то, что фанаты работают против собственного клуба», — приводятся слова Луческу в «твиттере» журналиста Эмануэля Рошу.

Луческу возглавил «Динамо» четыре дня назад, 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».

Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо».

Источник: Мирча Луческу покинул киевское «Динамо»
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