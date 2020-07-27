«Не могу работать во враждебной атмосфере». Луческу подтвердил уход из киевского «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подтвердил информацию об уходе из клуба, а также объяснил своё решение.
«Я считаю невозможным работать во враждебной атмосфере, без поддержки болельщиков, в которых клуб так нуждается в такие моменты. Я хотел вернуться к соперничеству, которое было у нас несколько лет назад. Я хотел, чтобы болельщики на трибунах приходили в восторг. Украина этого заслуживает. Но я не могу принять то, что фанаты работают против собственного клуба», — приводятся слова Луческу в «твиттере» журналиста Эмануэля Рошу.
Луческу возглавил «Динамо» четыре дня назад, 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».
Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо».
- 27 июля 2020
-
16:50
-
16:47
-
16:28
-
16:11
-
16:07
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:45
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:29
-
15:21
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:46
-
14:44
-
14:29
-
14:17
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:29
-
13:13
-
13:06
-
12:52
-
12:34
-
12:32
-
12:27
-
12:14
-
11:56