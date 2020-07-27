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Украинский журналист: сейчас проходит разговор Луческу с Суркисом. Решение примут после

Украинский журналист: сейчас проходит разговор Луческу с Суркисом. Решение примут после
Футбол / Прочие турниры 0

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию об уходе румынского специалиста Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского «Динамо».

«На 18:11 сегодняшнего дня официального решения о том, что Луческу ушел из киевского «Динамо» нет. В эти минуты проходит разговор между Луческу и Суркисом о том, как дальше будут развиваться события.

Луческу подтвердил мне информацию, которая появилась в румынских СМИ. Но это не окончательное решение. Окончательное решение будет принято после разговора с Суркисом. Луческу считает, что давление последних дней не самое адекватное, а мотивация его работы в «Динамо» исключительно профессиональная», — сказал Цыганык в видео, опубликованном на канале Football Hub в YouTube.

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