Украинский журналист: сейчас проходит разговор Луческу с Суркисом. Решение примут после

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию об уходе румынского специалиста Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского «Динамо».



«На 18:11 сегодняшнего дня официального решения о том, что Луческу ушел из киевского «Динамо» нет. В эти минуты проходит разговор между Луческу и Суркисом о том, как дальше будут развиваться события.



Луческу подтвердил мне информацию, которая появилась в румынских СМИ. Но это не окончательное решение. Окончательное решение будет принято после разговора с Суркисом. Луческу считает, что давление последних дней не самое адекватное, а мотивация его работы в «Динамо» исключительно профессиональная», — сказал Цыганык в видео, опубликованном на канале Football Hub в YouTube.

«Не могу работать во враждебной атмосфере». Луческу подтвердил уход из киевского «Динамо»