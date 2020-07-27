Милнер — Ловрену: удачи, приятель. Наш уголок в раздевалке теперь будет менее весёлым

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер попрощался с защитником Деяном Ловреном, который перешёл в «Зенит».



«Удачи, приятель. Мы будем скучать по тебе на поле и за его пределами. Наш уголок в раздевалке теперь будет менее весёлым, но я не буду скучать по отсутствию возможности выйти из машины из-за твоей ужасной парковки», — написал Милнер на своей странице в «Инстаграме».



В середине июля «Чемпионат» первым сообщил, что Ловрен близок к переходу в «Зенит». Сумма трансфера должна была составить € 12 млн.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.