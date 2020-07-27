Ультрас «Динамо» Киев — Луческу: не забудем ваши слова, что Украина и Россия — одна страна

Активные болельщики киевского «Динамо» в своём телеграм-канале «WBC | Ультрас Динамо» обратились к главному тренеру команды Мирче Луческу.
«Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества «Динамо» и Мирчи Луческу. Мирча, вы всё правильно поняли – нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник, 28 июля, может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только «тёплый» приём, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере.
Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия – это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений. До выхода команды из отпуска у вас ещё есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства «Динамо», — говорится в заявлении.
Сегодня, 27 июля, румынские СМИ сообщили, что Луческу покинул «Динамо». Утверждалось, что решение об уходе специалист принял из-за плохого отношения со стороны болельщиков. Мирча возглавил «Динамо» четыре дня назад, 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».
- 27 июля 2020
-
23:16
-
23:15
-
22:53
-
22:51
-
22:31
-
22:08
-
22:07
-
21:54
-
21:37
-
21:33
-
21:14
-
21:12
-
20:46
-
20:29
-
20:04
-
20:02
-
19:43
-
19:40
-
19:24
-
19:12
-
19:03
-
18:55
-
18:52
-
18:40
-
18:15
-
17:59
-
17:53
-
17:34
-
17:32
-
17:29
-
17:24
-
16:50
-
16:47
-
16:28
-
16:11