Ультрас «Динамо» Киев — Луческу: не забудем ваши слова, что Украина и Россия — одна страна

Активные болельщики киевского «Динамо» в своём телеграм-канале «WBC | Ультрас Динамо» обратились к главному тренеру команды Мирче Луческу.



«Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества «Динамо» и Мирчи Луческу. Мирча, вы всё правильно поняли – нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник, 28 июля, может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только «тёплый» приём, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере.



Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия – это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений. До выхода команды из отпуска у вас ещё есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства «Динамо», — говорится в заявлении.



Сегодня, 27 июля, румынские СМИ сообщили, что Луческу покинул «Динамо». Утверждалось, что решение об уходе специалист принял из-за плохого отношения со стороны болельщиков. Мирча возглавил «Динамо» четыре дня назад, 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».

Суркис — после встречи с Луческу: всё нормально. Есть у «Динамо» тренер