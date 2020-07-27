Клопп получил награду имени сэра Алекса Фергюсона
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан наставником года по версии Ассоциации тренеров (LMA).
Клопп стал лауреатом награды, которая носит имя бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» LMA.
Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. В последний раз до этого клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20).
Второе место в нынешнем сезоне занял «Манчестер Сити». В топ-4 также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
«Ливерпуль» занял 2-е место в истории АПЛ по числу набранных очков за сезон
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