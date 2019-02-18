«Зенит» интересуется Пасторе

«Зенит» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

По данным источника, санкт-петербургский клуб хочет оформить переход аргентинца до закрытия трансферного окна. В России трансферы возможны до 26 февраля. Впрочем, самого Пасторе не привлекает вариант с Российской Премьер-Лигой, так как он хочет остаться в Италии как минимум до лета.

29-летний Пасторе перешёл в «Рому» прошлым летом из «ПСЖ». Сумма трансфера составила € 24,7 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах итальянского национального чемпионата (пять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Его контракт с римским клубом действует до лета 2023 года.