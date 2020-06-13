Хавьер Пасторе раскритиковал чемпионат Франции
Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе выступил с критикой чемпионата Франции.
«Матчи решаются в первом тайме, и вы не продолжаете работать в том же темпе в течение 90 минут. Это то, что нужно в матчах Лиги чемпионов, чтобы ты не мог спать ни секунды. Вы можете проводить месяц во Франции, играя с командами, которые делают вас слабыми», — приводит слова Пасторе TyC Sports.
«Рома» приобрела Пасторе у «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года за € 24,7 млн. За два сезона в римском клубе хавбек принял участие в 30 матчах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Сейчас трансферная стоимость Хавьера оценивается в € 8 млн.
Контракт Пасторе с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2023 года. «Волки» хотят расстаться с игроком из-за большой зарплаты.
Хавьер Пасторе интересен двум клубам MLS
- 13 июня 2020
-
09:37
-
09:35
-
09:20
-
08:54
-
08:41
-
08:21
-
07:53
-
06:46
-
06:29
-
06:00
-
05:20
-
04:42
-
04:07
-
03:47
-
03:20
-
02:49
-
02:21
-
01:45
-
01:27
-
01:01
-
00:53
-
00:34
-
00:33
-
00:17
-
00:12
- 12 июня 2020
-
23:59
-
23:34
-
23:24
-
23:15
-
23:13
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:40
-
22:36
Партнерский контент