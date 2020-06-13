Хавьер Пасторе раскритиковал чемпионат Франции

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе выступил с критикой чемпионата Франции.

«Матчи решаются в первом тайме, и вы не продолжаете работать в том же темпе в течение 90 минут. Это то, что нужно в матчах Лиги чемпионов, чтобы ты не мог спать ни секунды. Вы можете проводить месяц во Франции, играя с командами, которые делают вас слабыми», — приводит слова Пасторе TyC Sports.

«Рома» приобрела Пасторе у «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года за € 24,7 млн. За два сезона в римском клубе хавбек принял участие в 30 матчах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Сейчас трансферная стоимость Хавьера оценивается в € 8 млн.

Контракт Пасторе с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2023 года. «Волки» хотят расстаться с игроком из-за большой зарплаты.