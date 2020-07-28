Стали известны детали переговоров между ЦСКА и «Ривер Плейт» о трансфере Хорхе Карраскаля
«Чемпионату» стали известны детали переговоров между московским ЦСКА и аргентиским «Ривер Плейт» о трансфере 22-летнего полузащитника Хорхе Карраскаля.
«€ 8,5 млн, которые требуют «Ривер Плейт» за Карраскаля — это гигантские деньги в условиях сегодняшнего рынка. Предложенные «армейцами» условия близки к возможному максимуму.
ЦСКА не участвует в торгах, предлагает своё видение и договаривается. Встретив большие расхождение в оценке игрока, уходит», — сказал «Чемпионату» источник, близкий к ходу переговоров.
В нынешнем сезоне Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской Суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.
Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Игрок «Ривера» прокомментировал интерес к Хорхе Карраскалю со стороны ЦСКА
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