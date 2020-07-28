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«Реал» хочет заполучить защитника «Севильи» Жюля Кунде

«Реал» хочет заполучить защитника «Севильи» Жюля Кунде
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» интересуется центральным защитником «Севильи» Жюлем Кунде. На трансфере 21-летнего француза настаивает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, сообщает ESPN GB.

Кунде перешёл в «Севилью» из «Бордо» летом 2019 года за рекордные для клуба € 27,5 млн. Сейчас красно-белые оценивают своего игрока в € 35 млн.

«Реал», скорее всего, не станет пытаться приобрести Жюля в это межсезонье. Мадридцы понимают, что стоимость защитника будет расти, но в клубе хотят посмотреть, продолжит ли он прогрессировать.

В сезоне-2019/2020 Кунде помог «Севилье» в 36 матчах во всех турнирах. Француз записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу.

Контракт Жюля с «Севильей» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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