Гогниев — о выходе в ФНЛ: при всём уважении к соперникам, но «Алания» — это чемпион

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от выступлений клуба в Футбольной национальной лиге.



«Я не хочу смотреть на кого-то и вешать ярлыки. При всём уважении к соперникам, но «Алания» — это чемпион. Другие команды должны себя сравнивать с нами. И мы к этому должны идти. Одной этой игрой с «Чайкой» «Алания» уже заставила говорить о себе в кулуарах. Знаю, что на нас будут настраиваться определённым образом. О себе же мы должны заявлять не на словах, а своей игрой», — приводит слова Гогниева официальный сайт «Алании».



Напомним, ранее исполком РФС одобрил заявление о выступлении «Алании» в ФНЛ. В сезоне-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно, «Алания» финишировала на втором месте в группе «Юг». В 19 матчах подопечные Спартака Гогниева одержали 15 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

«Алания» будет выступать в ФНЛ