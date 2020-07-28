Хавбек «Манчестер Юнайтед» Перейра: ван Дейк действительно высокомерный

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра поделился мнением об игроках «Ливерпуля» Джеймсе Милнере и Вирджиле ван Дейке.



«Мне не нравится Милнер, абсолютно не нравится. Честно говоря, я не очень хорошо отношусь к этому защитнику, Ван Дейку. Он действительно высокомерный. Я уважаю его, он хороший футболист. У нас с ним были столкновения на поле. Он скучный», — приводит слова Перейры ESPN GB.

Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии сезона-2019/2020. Месисайдский клуб завоевал этот титул впервые за последние 30 лет. В последний раз до этого клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/1901, 1905/1906, 1921/1922, 1922/1923, 1946/1947, 1963/1964, 1965/1966, 1972/1973, 1975/1976, 1976/1977, 1978/1979, 1979/1980, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1985/1986, 1987/1988, 1989/1990, 2019/2020).