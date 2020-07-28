Давид Сильва может перейти в «Лацио»

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может перебраться в римский «Лацио», утверждает AS.

По данным источника, представители итальянского клуба уже ведут переговоры с Сильвой. Контракт хавбека с «Манчестер Сити» истекает в августе, поэтому римляне могут подписать его бесплатно.

Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и отдал 10 результативных передач.

«Лацио», набрав в 36 турах 75 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Римский клуб уже гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов.