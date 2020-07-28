Давид Сильва может перейти в «Лацио»
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва может перебраться в римский «Лацио», утверждает AS.
По данным источника, представители итальянского клуба уже ведут переговоры с Сильвой. Контракт хавбека с «Манчестер Сити» истекает в августе, поэтому римляне могут подписать его бесплатно.
Сильва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2010 года из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и отдал 10 результативных передач.
«Лацио», набрав в 36 турах 75 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. Римский клуб уже гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов.
Гвардиола: «Манчестер Сити» вечно будет благодарен Давиду Сильве
- 28 июля 2020
-
20:41
-
20:26
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:13
-
19:09
-
18:56
-
18:52
-
18:39
-
18:33
-
18:14
-
18:11
-
17:57
-
17:56
-
17:33
-
17:31
-
17:13
-
17:10
-
16:57
-
16:49
-
16:34
-
16:22
-
16:09
-
15:52
-
15:43
-
15:18
-
15:10
-
15:02
Партнерский контент