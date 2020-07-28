Принадлежащая владельцу «Интера» телекомпания показала образ Месси на Миланском соборе

Телевизионная группа Suning, принадлежащая владельцу «Интера» Стивену Джану, анонсируя матч 37-го тура чемпионата Италии между «нерадзурри» и «Наполи», показала образ аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на Миланском соборе.

В Италии посчитали, что таким образом «Интер» флиртует с Месси. Впрочем, кто-то из фанатов может оценить это как намёк на возможный трансфер аргентинского форварда в итальянский клуб.

Сообщалось, что владельцев «Интера» не смущает высокая зарплата Месси. Они готовы платить аргентинцу € 50 млн в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лео в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В составе каталонского клуба провёл 729 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 633 забитых мячей и 285 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.