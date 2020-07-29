Руслан Малиновский лидирует по голам из-за штрафной среди игроков Европы в 2020-м году

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 70-й минуте встречи 27-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отличился забитым мячом со штрафного с дальней дистанции, прошив стенку из игроков «Пармы». Этот гол стал 5-м для игрока в 2020-м году, забитым из-за пределов штрафной площади. По информации Opta, Малиновский является лидером среди игроков пяти лучших европейских лиг по количеству забитых мячей с дальней дистанции.

Напомним, что Руслан Малиновский стал игроком «Аталанты» в июле 2019 года, перейдя из бельгийского «Генка» за € 13,6 млн. В текущем сезоне он принял участие в 42 матчах во всех турнирах за клуб из Бергамо, отметившись 9 забитыми мячами и 7 результативными передачами.