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«Спартак» готов заплатить за Милоша Дегенека € 3 млн, «Црвена Звезда» требует больше

«Спартак» готов заплатить за Милоша Дегенека € 3 млн, «Црвена Звезда» требует больше
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» ведёт переговоры по защитнику «Црвены Звезды» и сборной Австралии Милошу Дегенеку.

Как сообщает B92, красно-белые готовы заплатить сербскому клубу € 3 млн за 26-летнего футболиста. «Црвена Звезда» в свою очередь требует немного большую сумму и хочет включить в договор процент с будущей продажи игрока.

Тем не менее ожидается, что стороны в скором времени придут к договорённости и Дегенек переберётся в Россию.

Милош начинал карьеру в Германии во второй команде «Штутгарта», после чего выступал в Японии, а в 2018 году присоединился к «Црвене Звезде». Спустя год ушёл в клуб из Саудовской Аравии, однако в том же, 2019 году вернулся в сербскую команду. В сборную Австралии защитник вызывается с 2016 года.

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