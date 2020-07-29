«Спартак» готов заплатить за Милоша Дегенека € 3 млн, «Црвена Звезда» требует больше
Московский «Спартак» ведёт переговоры по защитнику «Црвены Звезды» и сборной Австралии Милошу Дегенеку.
Как сообщает B92, красно-белые готовы заплатить сербскому клубу € 3 млн за 26-летнего футболиста. «Црвена Звезда» в свою очередь требует немного большую сумму и хочет включить в договор процент с будущей продажи игрока.
Тем не менее ожидается, что стороны в скором времени придут к договорённости и Дегенек переберётся в Россию.
Милош начинал карьеру в Германии во второй команде «Штутгарта», после чего выступал в Японии, а в 2018 году присоединился к «Црвене Звезде». Спустя год ушёл в клуб из Саудовской Аравии, однако в том же, 2019 году вернулся в сербскую команду. В сборную Австралии защитник вызывается с 2016 года.
Защитник «Црвены Звезды» — о возможном переходе в «Спартак»: это было бы здорово
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